В Испании «черных» арендодателей ловят благодаря мокрым полотенцам

Власти Испании благодаря сигналам соседей штрафуют арендодателей, которые незаконно сдают свою жилплощадь, сообщает Daily Mail.

В соответствии с новыми правилами, введенными в Испании, владельцы домов и квартир, сдающие их в аренду, должны получить специальную лицензию и отчитываться о количестве постояльцев. В противном случае их ждет штраф до 40 тысяч евро.

За соблюдение запрета отвечают инспекторы, но их не хватает для проверок всех районов. Помогают в борьбе с «черными» арендодателями соседи, часто вычисляющие их по слишком большому числу мокрых полотенец, сушащихся на балконах.

 

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| 2018-08-12T13:08:45+00:00 12 августа 2018, 14:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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