В Испании «черных» арендодателей ловят благодаря мокрым полотенцам

Власти Испании благодаря сигналам соседей штрафуют арендодателей, которые незаконно сдают свою жилплощадь, сообщает Daily Mail.

В соответствии с новыми правилами, введенными в Испании, владельцы домов и квартир, сдающие их в аренду, должны получить специальную лицензию и отчитываться о количестве постояльцев. В противном случае их ждет штраф до 40 тысяч евро.

За соблюдение запрета отвечают инспекторы, но их не хватает для проверок всех районов. Помогают в борьбе с «черными» арендодателями соседи, часто вычисляющие их по слишком большому числу мокрых полотенец, сушащихся на балконах.

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