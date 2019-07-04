В Исландии изменили правила образования фамилий

Жителям Исландии разрешили брать гендерно-нейтральные фамилии. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает The Reykjavík Grapevine .

Закон «о гендерной автономии», меняющий правила образования исландских фамилий, был принят 18 июня.

Отмечается, что в стране использовались фамилии, в основе которых было имя отца или матери и их окончание было в зависимости от пола «сон» (сын) или «доттир» (дочь). Теперь же добавилось третье окончание – «бюр» (ребенок), для тех, кто не может себя гендерно идентифицировать между двумя полами.

Гендерная автономия дает право трансгендерам менять юридический пол исходя из гендерной идентичности, без медицинских заключений или курса лечения.

 

| 2019-07-04T19:45:23+00:00 4 июля 2019, 23:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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