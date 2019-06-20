В Исфахане состоится встреча глав МИД Ирана и Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг прилетит в иранский Исфахан, где проведет консультации с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом в среду сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Мусави, информирует агентство ИРНА.

«Министры иностранных дел Ирана и Турции в продолжении совместных консультаций по широкому спектру региональных и международных проблем проводят в четверг встречу. Переговоры состоятся в Исфахане», сообщил Мусави.

Мусави также отметил, что по итогам переговоров, которые продолжаются до 21 июня, Зариф и Чавушоглу подпишут соглашение о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Ирана и Министерством иностранных дел Турции.

По его словам, ожидается, что стороны обсудят реализацию ранее достигнутых договоренностей между Тегераном и Анкарой, а также различные региональные и международные вопросы.