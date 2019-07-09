В Иране заявили, что задержание танкера в Гибралтаре не останется без ответа

Тегеран не оставит без ответа инцидент с задержанием властями Гибралтара (заморской территории Великобритании на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1. Как передает ТАСС, об этом во вторник заявил начальник Генштаба ВС Исламской Республики Иран генерал-майор Мохаммад Багери.

«Задержание иранского танкера не останется без ответа, который мы дадим в нужном месте и нужное время», — цитирует агентство Tasnim Багери. По его словам, «сегодня враги стремятся запугать Иран при помощи психологического давления, и в этих условиях вооруженные силы страны несут ответственность за сохранение безопасности и поддержание мощи государства».

В понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал задержание властями Гибралтара танкера Grace 1 «актом пиратства».

Власти Гибралтара задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. По словам представителя Гибралтара, на борту находились 28 членов экипажа судна — граждане Индии, Пакистана и Украины. В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США.