В Иране заявили, что США являются источником нестабильности в регионе

Соединенные Штаты являются главным источником нестабильности в зоне Персидского залива и должны уйти из этого региона. С таким заявлением, как передал телеканал Sky News Arabia, выступил в понедельник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, передает ТАСС.

«Мы всегда говорили и повторяем вновь, что мы гарантируем безопасность в Персидском заливе и Ормузском проливе», — указал Шамхани. Он также потребовал от США «завершить присутствие своих войск в регионе, так как именно они являются основным источником кризиса и нестабильности».

Заявление секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана прозвучало на фоне крайне напряженной ситуации в зоне Персидского залива, сложившейся после инцидента с подрывом танкеров в Оманском заливе, а также объявленным намерением Тегерана принять очередные меры по сокращению своих обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

| 2019-06-17T17:25:55+00:00 17 июня 2019, 21:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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