В Иране заявили, что Саудовская Аравия не знает откуда были запущены ракеты

Советник президента Ирана Хесамодиен Ашна назвал обвинения со стороны Саудовской Аравии в причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты Saudi Aramco катастрофой для королевства, сообщает РИА Новости.

Ранее представитель саудовского Минобороны Турки аль-Малики продемонстрировал обломки ракет, которые по его утверждению иранские военные использовали для нападения на месторождения. В свою очередь, хуситы вновь взяли на себя ответственность за нападение и рассказали, что осуществили атаку при помощи беспилотников нового типа. По словам представителя вооруженных сил мятежников, дроны, несущие четыре боезаряда, были запущены с трех разных позиций.

«Пресс-конференция доказала, что Саудовская Аравия ничего не знает о том, где были сделаны или откуда запущены ракеты и беспилотники, и не смогла объяснить, почему система противовоздушной обороны страны не смогла их перехватить», — написал Ашна в Twitter.

| 2019-09-18T22:33:46+00:00 18 сентября 2019, 22:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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