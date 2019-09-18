В Иране заявили, что Саудовская Аравия не знает откуда были запущены ракеты

Советник президента Ирана Хесамодиен Ашна назвал обвинения со стороны Саудовской Аравии в причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты Saudi Aramco катастрофой для королевства, сообщает РИА Новости.

Ранее представитель саудовского Минобороны Турки аль-Малики продемонстрировал обломки ракет, которые по его утверждению иранские военные использовали для нападения на месторождения. В свою очередь, хуситы вновь взяли на себя ответственность за нападение и рассказали, что осуществили атаку при помощи беспилотников нового типа. По словам представителя вооруженных сил мятежников, дроны, несущие четыре боезаряда, были запущены с трех разных позиций.

«Пресс-конференция доказала, что Саудовская Аравия ничего не знает о том, где были сделаны или откуда запущены ракеты и беспилотники, и не смогла объяснить, почему система противовоздушной обороны страны не смогла их перехватить», — написал Ашна в Twitter.