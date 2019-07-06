В Иране заявили, что повысят обогащение урана до 5% в целях развития энергетики

Иран собирается пойти на следующий шаг в ответ на невыполнение европейскими партнерами своих обязательств по ядерной сделке и с 7 июля начнет обогащение урана до 5%. Как передает ТАСС, об этом, как передал телеканал Al Mayadeen, заявил в субботу советник верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Акбар Велаяти.

«Такой шаг отвечает интересам развития мирной ядерной энергетики, — сказал он. — Мы преследуем абсолютно мирную цель, потому что у нашей экономики и промышленности имеются потребности в электроэнергии».

8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе и дает другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.