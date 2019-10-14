В Иране заявили, что подвергшийся атаке танкер Sabiti вошел в Баб-эль-Мандебский пролив

Подвергшийся в пятницу атаке иранский танкер Sabiti вошел в Баб-эль-Мандебский пролив и в течение девяти дней должен достигнуть порта Бендер-Аббас. Об этом в понедельник заявил глава Организации портов и судоходства Ирана Мохаммад Растад.

«Танкер в настоящий момент достиг Баб-эль-Мандебского пролива и в скором времени войдет в Аденский залив, а затем через Индийский океан проследует к Ормузскому проливу, — цитирует Растада агентство ISNA. — В течение девяти дней он достигнет [иранского] порта Бендер-Аббас».

По его словам, «благодаря своевременным действиям экипажа судна удалось остановить утечку нефти и дальнейшее загрязнение окружающей среды».

Взрывы прогремели на иранском танкере Sabiti в пятницу утром, когда он находился неподалеку от саудовского порта Джидда. Судно принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. В результате были повреждены два нефтяных резервуара, вследствие чего нефть попала в Красное море.

По основной версии иранской стороны, причиной взрывов стало попадание двух ракет, выпущенных по судну.(ТАСС)