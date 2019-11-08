В Иране в результате землетрясения погибли пять человек

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Эпицентр находился в 118 км к западу от города Тебриз с населением 1,4 млн человек, очаг залегал на глубине 10 км. Позднее была зафиксирована серия афтершоков магнитудой от 4,1 до 4,8. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр отмечает, что примерная численность населения в районе землетрясения составляет 20 млн человек.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 70 пострадавших.(ТАСС)