В Иране уверены, что американские санкции будет иметь последствия

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Джавад Зариф заявил, что политика санкций со стороны США будет иметь негативные последствия для Вашингтона. Такое мнение он высказал в воскресенье в интервью телеканалу ABC, сообщает ТАСС.
«Если Соединенные Штаты решили доставить столько боли иранскому народу, вступая в экономическую войну, развязывая экономический терроризм против Ирана, то будут последствия», — сказал Зариф.
«Мы не видим разницы между экономической войной и реальными военными действиями», — подчеркнул он. «У нас есть отчетливое понимание того, что в войне не бывает победителей. В войне все проигрывают, но кто-то теряет больше, а кто-то — меньше», — отметил глава МИД Ирана.
«Как я и говорил раньше, угрозы против Ирана не работают, — заявил Зариф в ответ на вопрос о том, что он хотел бы сказать непосредственно президенту США Дональду Трампу. — Никогда не угрожайте Ирану. Попробуйте уважение, это может сработать».