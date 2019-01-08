В Иране собираются обнулить риал

Глава иранского Центробанка Абдуннасир Химмети представил на рассмотрение правительства законопроект об обнулении риала, сообщение TRT Russian.

Химмети в своём заявлении, сделанном в социальных сетях, отметил, что после одобрения данного законопроекта в парламенте страны, иранский риал лишится 4 нулей, нынешние 10 тысяч реалов превратятся в 1 тумен, который, в свою очередь, будет соответствовать новой банкноте в 100 риалов.

Химмети отметил, что вслед за одобрением законопроекта в парламенте, начнётся выпуск новых банкнот.

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