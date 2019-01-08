В Иране собираются обнулить риал

Глава иранского Центробанка Абдуннасир Химмети представил на рассмотрение правительства законопроект об обнулении риала, сообщение TRT Russian.

Химмети в своём заявлении, сделанном в социальных сетях, отметил, что  после одобрения данного законопроекта в парламенте  страны, иранский риал лишится 4 нулей, нынешние 10 тысяч реалов превратятся в 1 тумен, который, в свою очередь,  будет соответствовать новой банкноте в 100 риалов.

Химмети отметил, что вслед за одобрением законопроекта  в парламенте, начнётся выпуск новых банкнот.

21 просмотров
| 2019-01-08T01:24:39+00:00 8 января 2019, 10:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss