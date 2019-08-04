В Иране разбился истребитель

Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны, сообщает агентство Mehr.
Как сообщает агентство, инцидент произошел в шахрестане Тангестан, на борту находились два пассажира, оба остались в живых.
«Причиной крушения стала техническая неисправность. В самолете находилось два пассажира, оба здоровы», — заявил в интервью агентству губернатор шахрестана Абдулхоссейн Рафийпур.

| 2019-08-04T15:21:08+00:00 4 августа 2019, 16:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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