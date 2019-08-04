В Иране разбился истребитель

Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны, сообщает агентство Mehr.
Как сообщает агентство, инцидент произошел в шахрестане Тангестан, на борту находились два пассажира, оба остались в живых.
«Причиной крушения стала техническая неисправность. В самолете находилось два пассажира, оба здоровы», — заявил в интервью агентству губернатор шахрестана Абдулхоссейн Рафийпур.
Fighter jet crashes in southern Iran https://t.co/g6s9eYKAUL
— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 4 августа 2019 г.