В Иране протестуют против повышения цен на бензин

В нескольких городах Ирана прошли пикеты против повышения цен на бензин, сообщает РИА Новости.

Во время митинга в Сирджане протестующие предприняли попытку поджечь нефтехранилище, однако были остановлены правоохранительными органами.

Сообщается, что в ходе протеста в Сирджане погиб один человек, причина неизвестна. По заявлению местных властей, специалисты по судебной медицине занимаются изучением этого вопроса.

Ранее стало известно, что властями Ирана было принято решение поднять цены до 28,7 рублей за литр в рамках квоты на льготное топливо и до 54,7 рублей за литр вне квоты. Раньше цена литра бензина в Иране составляла 19,1 рубля.

| 2019-11-17T10:15:19+00:00 17 ноября 2019, 10:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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