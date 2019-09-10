В Иране прокомментировали отставку Болтона

Отставка советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона свидетельствует о провале политики США по оказанию давления на Тегеран, считает советник президента Ирана Хасана Роухани — Хесамаддин Ашна.
«Маргинализация и в конце концов отставка Болтона — не просто случай, а неоспоримый показатель провала стратегии США по оказанию максимального давления против конструктивного максимального сопротивления Ирана», — написал советник иранского президента в своем Twitter.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил американскому лидеру свою отставку.(РИА Новости)