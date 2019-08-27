В Иране приговорили ирано-британскую подданную к 12 годам тюрьмы за шпионаж

Суд в Иране приговорил ирано-британскую подданную Ануше Ашури к 12 годам тюрьмы, в том числе за сотрудничество с израильской разведкой «Моссад», сообщил представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.
«Ануше Ашури является еще одной обвиняемой, имеющей двойное гражданство, в том числе британское. По обвинению в связях с «Моссадом» и в шпионаже она приговорена к 10 годам тюрьмы, за незаконную преподавательскую деятельность — к 2 годам», — цитирует Эсмаили телерадиокомпания IRIB.
Кроме того, он подтвердил 10-летний тюремный срок для еще одной ирано-британской подданной Арас Амири, которую также обвинили в шпионаже, пишет РИА Новости.
| 2019-08-27T13:08:56+00:00 27 августа 2019, 13:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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