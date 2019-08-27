В Иране приговорили ирано-британскую подданную к 12 годам тюрьмы за шпионаж

В середине мая Эсмаили заявил, что за шпионаж в пользу Великобритании на 10 лет осуждена гражданка Ирана Арас Амири, якобы «отвечавшая за работу иранского направления в Британском совете». Иранские власти утверждают, что осужденная признала вину, что ранее она неоднократно посещала Иран под разными именами и занималась культурными проектами в Исламской Республике. Британский совет категорически отрицает все обвинения в адрес Амири.