В Иране ответили на обвинения со стороны аравийских монархий

Тегеран считает безосновательными обвинения в свой адрес со стороны аравийских монархий, а их подход в отношении Ирана ошибочным, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает РИА Новости.
«Официальный представитель МИД Ирана … отвергает и осуждает безосновательные обвинения со стороны глав ряда арабских стран и стран Персидского залива», — говорится в заявлении Мусави.
Лидеры арабских стран, которые собрались в Мекке, ранее осудили вмешательство Ирана во внутренние дела других государств, его поддержку шиитских мятежников в Йемене и заявили о своей сплоченности перед иранскими угрозами арабской национальной безопасности.
| 2019-05-31T09:54:33+00:00 31 мая 2019, 10:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss