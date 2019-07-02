В Иране не верят в возможность диалога с США

Парламент Ирана сомневается в том, что с США, которые вышли из ядерной сделки и оказывают на Тегеран давление, можно вести диалог, заявил заместитель председателя иранского парламента Махмуд Пезешкиан, сообщает РИА Новости.

По его словам, Иран придерживался обязательств по ядерной сделке, однако США в одностороннем порядке вышли из нее, что является оскорблением в адрес других сторон сделки, и угрожают санкциями другим странам за сотрудничество с Тегераном.

Зампредседателя парламента Ирана задается вопросом, почему, если США хотят переговоров, Вашингтон вышел из диалога, который прежде способствовал достижению договоренности по иранской ядерной программе.

«Разве можно с такой страной еще раз вести диалог?» — отметил иранский парламентарий.