В Иране не верят в возможность диалога с США

Парламент Ирана сомневается в том, что с США, которые вышли из ядерной сделки и оказывают на Тегеран давление, можно вести диалог, заявил заместитель председателя иранского парламента Махмуд Пезешкиан, сообщает РИА Новости.

По его словам, Иран придерживался обязательств по ядерной сделке, однако США в одностороннем порядке вышли из нее, что является оскорблением в адрес других сторон сделки, и угрожают санкциями другим странам за сотрудничество с Тегераном.

Зампредседателя парламента Ирана задается вопросом, почему, если США хотят переговоров, Вашингтон вышел из диалога, который прежде способствовал достижению договоренности по иранской ядерной программе.

«Разве можно с такой страной еще раз вести диалог?» — отметил иранский парламентарий.

| 2019-07-02T15:47:55+00:00 2 июля 2019, 20:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss