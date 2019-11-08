В Иране не исключили выхода страны из ядерной сделки

Если ядерная сделка не будет выполняться ее европейскими участниками, Иран выйдет из соглашения, сообщил РИА Новости замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.

«Конечно, так и будет», — сказал Аракчи, отвечая на вопрос, выйдет ли Иран из ядерной сделки, если Европа продолжит не выполнять свои обязательства в рамках сделки.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали «стратегическим терпением» Ирана.