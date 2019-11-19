В Иране назвали условия восстановления доступа к интернету

Доступ к интернету в Иране будет ограничен до обеспечения полной безопасности во всех его провинциях. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на пресс-секретаря правительства Ирана Али Рабии.

Инициаторы антиправительственных акций использовали глобальную сеть с целью искажения событий в Иране на фоне повышения цен на бензин, отметил пресс-секретарь.

«Доступ к интернету будет постепенно восстановлен после обеспечения полной безопасности во всех провинциях Ирана и после того, как появится уверенность в том, что глобальную сеть не используют для дезинформации», — сказал Рабии.

Пресс-секретарь напомнил, что решение о блокировке интернета принял Высший совет национальной безопасности Ирана.

«Мы понимаем обеспокоенность общественности по поводу отсутствия доступа к интернету, но поддержание мира в Иране является более серьезной проблемой», — сказал Рабии.

Ранее в социальных сетях была инициирована кампания с целью привлечения внимания к отсутствию доступа к интернету в Иране на протяжении последних четырех дней.