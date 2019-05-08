В Иране назвали условие возврата к соблюдению СВПД

Иран вернется к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, если в рамках договоренности будет обеспечено соблюдение интересов Тегерана, заявил министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«В случае, если оставшиеся участники СВПД обеспечат в соответствии со своими обязательствами интересы Ирана, мы будем реализовывать СВПД», — сказал Зариф, говоря о принятом решении в отношении запасов обогащенного урана и тяжелой воды.(РИА Новости)