В Иране назначили нового командующего КСИР

Духовный лидер и руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи сменил командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное иранское военно-политическое формирование). Генерала Мохаммада Али Джафари, который занимал этот пост более 11 лет, сменил генерал Хосейн Салами, передает AP. Местные СМИ не называют причин перестановки.

КСИР состоит из главного командования, объединенного штаба, сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил. Корпус подчиняется верховному лидеру Ирана, сообщает «Ъ».

В этом году США внесли КСИР в список террористических организаций.

В ответ высший совет национальной безопасности Ирана включил центральное командование США в список террористических организаций.