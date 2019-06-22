В Иране казнили шпионившего в пользу ЦРУ сотрудника оборонной сферы

В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, сотрудничавшего с ЦРУ и шпионившего в пользу США, сообщила судебная организация вооруженных сил Ирана.
«Постановление о повешении бывшего сотрудника, работавшего на договорной основе в министерстве обороны, который шпионил в пользу правительства США, был приведен в исполнение», — говорится в сообщении организации, пишет ria.ru.
Отмечается, что казнен был Джалял Хаджи Завар, который сотрудничал с ЦРУ в 2010-2011 годах. Он был отстранен от службы, его обвинили в шпионаже в пользу США и во время проводившегося в отношении него расследования в его квартире было найдено в том числе шпионское оборудование.
| 2019-06-22T19:06:14+00:00 22 июня 2019, 19:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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