В Иране казнили шпионившего в пользу ЦРУ сотрудника оборонной сферы

«Постановление о повешении бывшего сотрудника, работавшего на договорной основе в министерстве обороны, который шпионил в пользу правительства США, был приведен в исполнение», — говорится в сообщении организации, пишет ria.ru.

Отмечается, что казнен был Джалял Хаджи Завар, который сотрудничал с ЦРУ в 2010-2011 годах. Он был отстранен от службы, его обвинили в шпионаже в пользу США и во время проводившегося в отношении него расследования в его квартире было найдено в том числе шпионское оборудование.