В Иране извлекли обломки сбитого американского беспилотника

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Ирану удалось извлечь беспилотника США в своих территориальных водах, дрон вылетел из ОАЭ в режиме невидимости (стелс).
«В 00.14 (22.46 мск среды) американский беспилотник вылетел (с территории) ОАЭ в режиме невидимости и нарушил воздушное пространство Ирана. По нему был нанесен удар в 04.05 (02.35 мск) … близ (района) Кухе Мубарак. Мы извлекли часть обломков военного беспилотника США в наших территориальных водах, где он и был сбит», — написал Зариф в Twitter.(РИА Новости)