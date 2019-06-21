В Иране извлекли обломки сбитого американского беспилотника

 Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Ирану удалось извлечь  беспилотника США в своих территориальных водах, дрон вылетел из ОАЭ в режиме невидимости (стелс).
«В 00.14 (22.46 мск среды) американский беспилотник вылетел (с территории) ОАЭ в режиме невидимости и нарушил воздушное пространство Ирана. По нему был нанесен удар в 04.05 (02.35 мск) … близ (района) Кухе Мубарак. Мы извлекли часть обломков военного беспилотника США в наших территориальных водах, где он и был сбит», — написал Зариф в Twitter.(РИА Новости)
| 2019-06-21T00:20:49+00:00 21 июня 2019, 04:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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