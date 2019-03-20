В Иране более 1,5 тысячи человек пострадали во время фестиваля

 По меньшей мере два человека погибли, более 1,5 тысячи пострадали во время празднеств перед наступлением Нового года в Иране, сообщила служба скорой медицинской помощи страны.
«В происшествиях вчерашнего дня, связанных с последней средой года,  сообщалось о 1676 пострадавших и двух погибших», — сообщил в среду глава скорой помощи Ирана Пирхосейн Куливанд новостному агентству корпорации IRIB.
Ежегодно в Иране отмечается праздник Чахаршанбе-Сури, празднования которого приходятся в ночь на последнюю среду года по иранскому календарю. По традиции, в этот день иранцы прыгают через костер, в ходе празднеств также используется пиротехника. Первый день нового года наступает 21 марта.(РИА Новости)
| 2019-03-20T11:53:47+00:00 20 марта 2019, 13:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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