В Иране более 1,5 тысячи человек пострадали во время фестиваля

По меньшей мере два человека погибли, более 1,5 тысячи пострадали во время празднеств перед наступлением Нового года в Иране, сообщила служба скорой медицинской помощи страны.

Ежегодно в Иране отмечается праздник Чахаршанбе-Сури, празднования которого приходятся в ночь на последнюю среду года по иранскому календарю. По традиции, в этот день иранцы прыгают через костер, в ходе празднеств также используется пиротехника. Первый день нового года наступает 21 марта.(РИА Новости)