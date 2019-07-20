В Ираке задержали второго подозреваемого в нападении на турецкого дипломата

Власти Иракского Курдистана сообщили в субботу о задержании второго подозреваемого в нападении на турецкого дипломата в Эрбиле, сообщил местный телеканал Rudaw.
В среду произошло вооруженное нападение на ресторан в столице Иракского Курдистана Эрбиле, где находились сотрудники турецкого генконсульства. МИД Турции подтвердил гибель одного из сотрудников дипмиссии вице-консула Османа Косе. Кроме того, при нападении, в котором участвовали три человека, погибли двое иракцев, передает РИА Новости.
«Обвиняемый в совершении теракта… Мохаммед Бискезис задержан в субботу», — сообщил телеканал со ссылкой на антитеррористическую службу Курдистана.
| 2019-07-20T23:45:08+00:00 21 июля 2019, 02:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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