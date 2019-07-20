В Ираке задержали второго подозреваемого в нападении на турецкого дипломата

В среду произошло вооруженное нападение на ресторан в столице Иракского Курдистана Эрбиле, где находились сотрудники турецкого генконсульства. МИД Турции подтвердил гибель одного из сотрудников дипмиссии вице-консула Османа Косе. Кроме того, при нападении, в котором участвовали три человека, погибли двое иракцев, передает РИА Новости.