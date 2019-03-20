В Ираке задержали шестерых террористов, готовивших атаки на севере страны

Это вторая операция иракских силовиков в провинции Киркук за минувшую неделю: 15 марта подразделения по борьбе с терроризмом при поддержке авиации международной коалиции ликвидировали оплот террористов в районе Вади Абу Ханаджир в нескольких десятках километров от административного центра провинции, уничтожив девятерых боевиков. Члены банды занимались подготовкой терактов, целью которых становились гражданские объекты в городе Киркук. В ходе операции обнаружена сумка с 20 телефонами, подключенными ко взрывным устройствам.