В Ираке задержали шестерых террористов, готовивших атаки на севере страны

Иракские службы безопасности задержали шестерых членов террористической группировки «Исламское государство», готовивших нападения в провинции Киркук на севере страны. Как передает РИА Новости, об этом сообщает в среду пресс-служба органов безопасности страны.
«Службы национальной безопасности задержали шестерых членов террористической группировки ИГ… Установлено, что они планировали совершить несколько терактов с целью дестабилизировать обстановку в провинции Киркук», — говорится в опубликованном на Facebook сообщении.
Это вторая операция иракских силовиков в провинции Киркук за минувшую неделю: 15 марта подразделения по борьбе с терроризмом при поддержке авиации международной коалиции ликвидировали оплот террористов в районе Вади Абу Ханаджир в нескольких десятках километров от административного центра провинции, уничтожив девятерых боевиков. Члены банды занимались подготовкой терактов, целью которых становились гражданские объекты в городе Киркук. В ходе операции обнаружена сумка с 20 телефонами, подключенными ко взрывным устройствам.
| 2019-03-20T16:32:48+00:00 20 марта 2019, 18:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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