В Ираке задержали двух главарей ИГ

Двое главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) пойманы иракскими силовыми структурами к северу от Багдада. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление главы пресс-службы Управления военной разведки страны майора Фираса аз-Зубейди.

По его данным, террористы были задержаны в районе города Туз-Хурмату, расположенного в 170 км от Багдада на востоке провинции Салах-эд-Дин. В операции по поимке радикалов, которые имели при себе оружие и боеприпасы, были задействованы силы быстрого реагирования.(ТАСС)

| 2019-11-07T23:05:55+00:00 8 ноября 2019, 03:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss