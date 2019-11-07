В Ираке задержали двух главарей ИГ

Двое главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) пойманы иракскими силовыми структурами к северу от Багдада. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление главы пресс-службы Управления военной разведки страны майора Фираса аз-Зубейди.

По его данным, террористы были задержаны в районе города Туз-Хурмату, расположенного в 170 км от Багдада на востоке провинции Салах-эд-Дин. В операции по поимке радикалов, которые имели при себе оружие и боеприпасы, были задействованы силы быстрого реагирования.(ТАСС)