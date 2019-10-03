В Ираке ввели комендантский час

Министр обороны Ирака на фоне множащихся в стране протестных акций приказал привести в повышенную готовность все военные части, в ряде провинций введен комендантский час.

Протесты начались во вторник в Багдаде, в результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. В среду протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В Багдаде ранения получили не менее 15 человек. (РИА Новости)