В Ираке ввели комендантский час

Министр обороны Ирака на фоне множащихся в стране протестных акций приказал привести в повышенную готовность все военные части, в ряде провинций введен комендантский час.

Протесты начались во вторник в Багдаде, в результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. В среду протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В Багдаде ранения получили не менее 15 человек. (РИА Новости)

| 2019-10-02T23:51:55+00:00 3 октября 2019, 04:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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