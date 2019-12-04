В Ираке схватили заместителя ликвидированного главаря ИГ

Двоюродный брат и заместитель ликвидированного в октябре главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри, более известный как Ибн Халдун, схвачен в Киркуке. Об этом сообщил во вторник телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на иракские силовые структуры.

Ибн Халдун считался «военным эмиром» в провинции Салах-эд-Дин и занимался вопросами разведки. Как отмечается, он был одним из наиболее разыскиваемых экстремистов после устранения аль-Багдади. Террорист скрывался на съемной квартире, где проживал по фальшивым документам под именем Шаалян Обейд.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении главаря ИГ. Мировое сообщество назвало ликвидацию аль-Багдади важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.(РИА Новости)

| 2019-12-03T23:41:10+00:00 4 декабря 2019, 05:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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