В Ираке схватили заместителя ликвидированного главаря ИГ

Двоюродный брат и заместитель ликвидированного в октябре главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри, более известный как Ибн Халдун, схвачен в Киркуке. Об этом сообщил во вторник телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на иракские силовые структуры.

Ибн Халдун считался «военным эмиром» в провинции Салах-эд-Дин и занимался вопросами разведки. Как отмечается, он был одним из наиболее разыскиваемых экстремистов после устранения аль-Багдади. Террорист скрывался на съемной квартире, где проживал по фальшивым документам под именем Шаалян Обейд.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении главаря ИГ. Мировое сообщество назвало ликвидацию аль-Багдади важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.(РИА Новости)