В Ираке появился центральный антикоррупционный суд

Ранее суд в Ираке постановил задержать бывших губернаторов провинций Салах-эд-Дин и Бабель (Вавилон) по подозрению в получении взяток. Кроме того, управление по контролю за прозрачностью деятельности объявило о выпуске 60 постановлений о задержании депутатов и местных чиновников по подозрению в коррупции.