В Ираке появился центральный антикоррупционный суд

Иракские власти создали центральный суд для рассмотрения коррупционных преступлений, сообщил в субботу представитель подавшего в отставку премьер-министра страны Саад аль-Хадиси.
«Создан центральный суд, который будет специализироваться на преступлениях, связанных с коррупцией. Суд выпустит решения относительно официальных иракских лиц, обвиняемых в причастности к коррупционным делам. Он уже выпустил решения о наложении ареста на средства, принадлежащие обвиняемым в коррупции», — цитирует слова аль-Хадиси телеканал «Аль-Арабия».
Ранее суд в Ираке постановил задержать бывших губернаторов провинций Салах-эд-Дин и Бабель (Вавилон) по подозрению в получении взяток. Кроме того, управление по контролю за прозрачностью деятельности объявило о выпуске 60 постановлений о задержании депутатов и местных чиновников по подозрению в коррупции.
| 2019-11-30T20:02:31+00:00 30 ноября 2019, 21:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss