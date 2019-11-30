В Ираке появился центральный антикоррупционный суд

Иракские власти создали центральный суд для рассмотрения коррупционных преступлений, сообщил в субботу представитель подавшего в отставку премьер-министра страны Саад аль-Хадиси.
«Создан центральный суд, который будет специализироваться на преступлениях, связанных с коррупцией. Суд выпустит решения относительно официальных иракских лиц, обвиняемых в причастности к коррупционным делам. Он уже выпустил решения о наложении ареста на средства, принадлежащие обвиняемым в коррупции», — цитирует слова аль-Хадиси телеканал «Аль-Арабия».
Ранее суд в Ираке постановил задержать бывших губернаторов провинций Салах-эд-Дин и Бабель (Вавилон) по подозрению в получении взяток. Кроме того, управление по контролю за прозрачностью деятельности объявило о выпуске 60 постановлений о задержании депутатов и местных чиновников по подозрению в коррупции.