В Ираке итальянские военные пострадали при взрыве

«Пятерым пострадавшим военным была сразу же оказана помощь. Их эвакуировали и доставили в больницу вертолеты США, также входящих в коалицию (по борьбе с ИГ)», — говорится в сообщении Генштаба.

Трое из пяти раненых находятся в тяжелом состоянии, однако их жизни вне опасности. Их родственники оповещены о случившемся, за развитием ситуации следит министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини.(РИА Новости)