В Иордании разрешили судебное преследование двух экс-министров

Палата представителей Иордании (нижняя палата парламента) разрешила судебным властям начать преследование в отношении двух бывших министров, обвиняемых в злоупотреблении служебным положением, сообщает агентство Petra.

Согласно сообщению агентства, палата представителей большинством голосов проголосовала за лишение иммунитета экс-министра по охране окружающей среды Тахера аш-Шахшира и бывшего министра общественных работ и жилищного строительства Сами Халсата. Отмечается, что за лишение аш-Шахшира министерской неприкосновенности проголосовали 119 депутатов, за лишение Халсата – 121.

Бывших министров обвиняют в злоупотреблении служебным положением и невыполнении своих обязанностей. (РИА Новости)