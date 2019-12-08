В Иордании разрешили судебное преследование двух экс-министров

Палата представителей Иордании (нижняя палата парламента) разрешила судебным властям начать преследование в отношении двух бывших министров, обвиняемых в злоупотреблении служебным положением, сообщает агентство Petra.

Согласно сообщению агентства, палата представителей большинством голосов проголосовала за лишение иммунитета экс-министра по охране окружающей среды Тахера аш-Шахшира и бывшего министра общественных работ и жилищного строительства Сами Халсата. Отмечается, что за лишение аш-Шахшира министерской неприкосновенности проголосовали 119 депутатов, за лишение Халсата – 121.

Бывших министров обвиняют в злоупотреблении служебным положением и невыполнении своих обязанностей. (РИА Новости)

| 2019-12-08T17:30:41+00:00 8 декабря 2019, 19:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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