В Иордании неизвестный напал на испанских туристов

Пять человек, включая трех иностранных туристов, были ранены в результате нападения неизвестного в иорданском городе Джараш. Об этом в среду сообщила газета Rai Al Youm.

По имеющимся данным, ранения острым предметом получил также гид, сопровождавший туристическую группу, и сотрудник охраны исторического объекта, где было совершено нападение. Все пострадавшие доставлены в местный госпиталь.

По данным источников в иорданских службах безопасности, пострадавшие туристы — испанцы. Нападавший задержан.

В настоящее время полиция оцепила место инцидента, проводятся следственные мероприятия.(ТАСС)

| 2019-11-06T14:53:33+00:00 6 ноября 2019, 17:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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