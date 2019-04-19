В Instagram отреагировали на сообщения СМИ об отказе от лайков

Instagram не тестирует новый дизайн, предполагающий отказ от лайков, однако такая разработка действительно существует, рассказали представители компании порталу Techcrunch, передает РИА Новости.

Ранее TC обратил внимание на якобы новый тестовый дизайн соцсети. Консультант портала Джейн Вонг опубликовала в твиттере изображение видоизмененного Instagram, в ленте которого количество лайков может увидеть только автор публикации.

«Мы хотим, чтобы вы обращали внимание на то, что вы публикуете, а не на количество лайков», — процитировала Вонг обращение Instagram к подписчикам. В Instagram эту информацию опровергли.

В комментарии Techcrunch представители соцсети подчеркнули, что не тестируют новый дизайн с отказом от лайков, однако действительно задумываются о таком шаге.
«Мы постоянно думаем о том, как снизить давление на Instagram», — резюмировали в пресс-службе.

| 2019-04-19T17:01:41+00:00 19 апреля 2019, 22:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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