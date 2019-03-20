В Индонезии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в среду у берегов острова Хальмахера. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу обсерватории Гонконга.

Эпицентр подземных толчков был выявлен в акватории Тихого океана на расстоянии в 400 км северо-восточнее города Манадо (население 452 тыс. жителей, находится на острове Сулавеси). Глубина залегания очага не приводится.

Данных о жертвах, разрушениях, а также угрозе цунами не поступало.

Индонезия окружена так называемым Тихоокеанским огненным кольцом — цепью сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, протянувшихся от берегов Мексики до Новой Зеландии. Этот регион подвержен частым землетрясениям.

| 2019-03-20T08:38:36+00:00 20 марта 2019, 09:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss