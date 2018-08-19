В Индонезии вновь произошло сильное землятресение

На индонезийском острове Ломбок в воскресенье, 19 августа, вновь произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков, по данным Геологической службы США (USGS), достигла 6,3. В свою очередь индонезийская служба BMKG оценила ее в 6,5. По данным UGSG, эпицентр подземных толчков находился к юго-западу от города Белантинг на востоке острова на глубине семи километров. Сообщения о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Представитель индонезийской службы по чрезвычайным ситуациям сообщил в эфире телеканала Metro TV, что землетрясение ощущалось отчетливо, многие люди в испуге выбежали из своих домов, передает агентство AFP. Подземные толчки ощущались также в крупнейшем городе Ломбока Матарам и на соседнем острове Бали.

Еще более сильное землетрясение — магнитудой 8,2 — в тот же день было зафиксировано в районе островов республики Фиджи в Южной части Тихого океана. Однако из-за большой глубины подземных толчков — более 560 км — серьезные последствия не ожидаются.

Русская служба DW

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