В Индонезии службы безопасности подавили бунт в тюрьме

Службы безопасности Индонезии взяли штурмом тюрьму, где заключенные устроили бунт, в результате которого погибли пять полицейских, мятежники сдались, сообщает издание Jakarta Post.

Столкновения в тюрьме для лиц, приговоренных по обвинению в терроризме, начались во второй половине дня во вторник. Министр по делам безопасности объявил, что противостояние закончилось только в четверг утром по местному времени. По его словам, многие заключенные не оказали сопротивление.

«Около 145 заключенных сдались без сопротивления. Другие 10 сначала противостояли сотрудникам органов, но в конечном счете сдались перед лицом значительно превышающих сил», — отметил он.

Ранее сообщалось, что террористическая группировка «Западная Ява Исламское государство»* заявила о причастности боевиков своей группировки к мятежу.

 

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| 2018-05-10T08:06:46+00:00 10 мая 2018, 09:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|0

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