В Индонезии решили проверить все Boeing 737-Max

Власти Индонезии обязали местные авиакомпании Lion Air и Garuda провести проверки имеющихся у них самолетов Boeing 737-Max, сообщает газета Straits Times со ссылкой на постановление министра транспорта страны Буди Кариа Сумади.

По данным издания, авиакомпания Lion Air имеет восемь самолетов Boeing 737-Max, у авиакомпании Garuda есть один самолет такого типа.

«Есть вещи, которые нужно прояснить. Прежде, чем мы проанализируем действия экипажа и возможность ошибки, вызванной человеческим фактором, мы должны провести проверку самолета», — добавил индонезийский министр.

Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром в пятницу. По данным авиакомпании, всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.

РИА Новости

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