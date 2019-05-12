В Индонезии почти 500 сотрудников избиркомов умерли после подсчета голосов

Министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что причиной смерти большинства сотрудников избиркома, скончавшихся при подсчете голосов после выборов, стали инсульт и инфаркт.

Как передает  Риа Новости со ссылкой на газету Strait Times.

Ранее сообщалось, что сотни сотрудников избиркома Индонезии скончались, более 2,5 тысяч попали в больницы из-за переутомления при подсчете голосов после выборов.

Как сообщает минздрав, по последним данным, 496 сотрудников скончались по всей стране после выборов, большинство из них, 131 человек, – в провинции Западная Джава. Центральная избирательная комиссия, в свою очередь, отмечает, что примерный возраст скончавшихся – от 50 до 70 лет.

«Смерти сотрудников избиркома – это не то, чего мы ожидали. Для исполнения их обязанностей требуется прекрасное здоровье. Тем не менее, у сотрудников, ранее страдающих какими-либо заболеваниями, после длительных часов работы начали проявляться симптомы», — приводит издание слова генерального секретаря минздрава Оскара Примади.

| 2019-05-12T12:32:53+00:00 12 мая 2019, 15:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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