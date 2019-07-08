В Индонезии обнаружили останки древнего человека возрастом 1,8 миллиона лет

До сих пор останки Человека прямоходящего возраста, сравнимого с возрастом новой находки индонезийских ученых, встречались только в Африке, континентальных странах Азии и Европе, в том числе на Кавказе (находки, обнаруженные в Грузии в 1991-2005 годах, также возрастом около 1,8 миллиона лет, считаются древнейшими).