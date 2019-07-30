В Индии запретили мгновенные разводы

В Индии приняли закон, запрещающий мгновенный развод, сообщает Times of India.

Мгновенный развод или «тройной талак» позволяет мусульманам развестись без формальных процедур, для этого мужчине достаточно произнести три раза «талак».

Уточняется, что данная практика была признана в Индии незаконной с 2017 года, но запрет на нее регулировался лишь указом правительства.

Оппозиция долгое время протестовала против принятия этого закона.

По данным издания, нарушение этого закона будет являться уголовным преступлением. Нарушителям грозит до трех лет тюремного заключения.(Газета.ру)