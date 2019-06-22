В Индии загорелся эсминец-«невидимка», есть жертвы

В индийском Мумбаи на борту строящегося корабля ВМС произошел пожар, в результате которого один человек погиб и еще один был госпитализирован. Об этом сообщает Синьхуа в субботу, 22 июня.

Возгорание произошло вечером в пятницу на второй и третьей палубах строящегося корабля в порту на восточном побережье Мумбаи. На месте происшествия велась спасательная операция, передает korrespondent.net.

Отмечается, что данный корабль является эсминцем-«невидимкой». Индия начала его строительство в апреле 2015 году и изначально планировала завершить работы в 2021 году.

Причины пожара пока не разглашаются.

| 2019-06-22T13:22:17+00:00 22 июня 2019, 14:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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