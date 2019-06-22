В Индии загорелся эсминец-«невидимка», есть жертвы

Возгорание произошло вечером в пятницу на второй и третьей палубах строящегося корабля в порту на восточном побережье Мумбаи. На месте происшествия велась спасательная операция, передает korrespondent.net.

Отмечается, что данный корабль является эсминцем-«невидимкой». Индия начала его строительство в апреле 2015 году и изначально планировала завершить работы в 2021 году.

Причины пожара пока не разглашаются.