В Индии воздушные змеи убили 200 птиц

Двести птиц погибли, 500 получили ранения в период празднования дня независимости Индии из-за запуска воздушных змеев, сообщает газета Hindustan Times, передает РИА Новости.

С 13 по 15 августа в одну из ветеринарных клиник Дели поступили более 700 птиц с различными ранениями, 200 из них не удалось спасти. В других клиниках зафиксировано около 30 случаев ранения птиц в день празднования. Как отмечается, среди пострадавших птиц больше всего голубей и орлов.

«Мы получили около 750 раненых птиц, из которых 700 были ранены китайским «боевым» воздушным змеем (Chinese manjha), украшенным стеклом и металлом», — заявил представитель больницы Сунил Джайн.

Происшествия с птицами случаются в Индии каждый год, но в этом году их число увеличилось. В 2018 году пострадали около 550 птиц.

Правительство Индии запретило использовать китайские «боевые» воздушные змеи в столице страны в 2017 году, однако ситуация не изменилась.

«Боевые» змеи предназначены для битвы воздушных змеев. Эта традиция существует во многих странах, но особенно распространена в Афганистане, Бангладеш, Индии, Индонезии, Непале, Пакистане, Вьетнаме, Корее, Таиланде и Бразилии.