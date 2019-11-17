В Индии умер слон-убийца по кличке бен Ладен (отсылка к основателю террористической организации «Аль-Каида» Усаме бен Ладену), сообщили местные СМИ.
По информации телеканала NDTV, животное убило пять человек в октябре во время приступа ярости в одной из деревень. В течение месяца слон держал в страхе местных жителей, которые боялись покидать дома. Операция по его поимке прошла в понедельник. На следующий день слона доставили в нацпарк, где поместили в учебный центр для приручения.
Газета Hindustan Times пишет, что слон умер в национальном парке Оранг в индийском штате Ассам через шесть дней после его поимки. Жители округи были против выпуска животного на волю: они боялись, что слон может поставить под угрозу жизни других людей.