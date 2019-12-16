В Индии студенты протестуют против нового закона о гражданстве

Развернувшиеся в Нью-Дели протестные выступления против вызывающего острые дискуссии закона о гражданстве в воскресенье привели к вспышкам насилия, когда полицейские вошли в университетский городок и применили слезоточивый газ против студентов-участников манифестации, сообщает Голос Америки.

Студенты из Университета Джамия Миллия Исламия сообщили, что полицейские использовали слезоточивый газ в университетской библиотеке и избивали студентов дубинками перед тем, как закрыть все входы на кампус. По крайней мере, два десятка студентов в настоящее время госпитализированы.

Организаторы студенческих выступлений возложили ответственность за проявления насилия на посторонних, подчеркнув в своем заявлении, что они поддерживают только мирные и ненасильственные протесты.

Принятие в прошлую среду нового закона знаменует собой первый случай в истории независимой Индии, когда религиозная принадлежность вводится в качестве критерия получения гражданства. Закон предоставляет представителям шести религиозных групп (индусам, сикхам, христианам, джайнам, парсам и буддистам), бежавшим от религиозных преследований в Пакистане, Бангладеш и Афганистане до 2015 года, право стать гражданами Индии.

Оппозиция, правозащитники и многие интеллектуалы считают закон, исключающий из этого перечня мусульман, инструментом правительства Моди, призванным ослабить светские основы индийской государственности.