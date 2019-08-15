В Индии создали должность начальника штаба обороны

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг объявил о создании новой должности начальника штаба обороны, который будет координировать действия всех трех видов вооруженных сил республики.
О необходимости создания такого поста уже многие годы заявляют ведущие индийские эксперты в сфере обороны. В 1999 году, когда Индия и Пакистан в очередной раз оказались на грани войны из-за разногласий вокруг спорного региона Кашмир, комитет правительства по обороне внес предложение учредить такую должность для эффективной координации действий ВС республики.
После освобождения от британского владычества в 1947 году в Индии были созданы три вида вооруженных сил: сухопутная армия, военно-воздушные силы и военно-морские силы – каждый из которых имел собственного военачальника. Объединенный штаб обороны (ОШО), существовавший в стране до настоящего времени, имел ограниченные функции. Ранее временные надвидовые штабы учреждались лишь для проведения конкретных боевых операций.(ТАСС)
| 2019-08-15T10:24:46+00:00 15 августа 2019, 11:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss