В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Слон затоптал пятерых человек за одну ночь в штате Орисса в Индии. Об этом сообщает Hindu.

Сперва животное напало на семью из трех человек, которые спали на веранде своего дома в деревне Сандха. Все они скончались на месте. После этого слон насмерть раздавил еще одну жительницу этого поселения.

Спустя час в деревне Сантхападе, расположенной в нескольких километрах от Сандхи, этот же слон убил пятого человека, личность которого пока не установлена.

Отмечается, что нападение слонов на людей является большой проблемой для штата Орисса. По данным Общества дикой природы, за последние девять лет в результате нападения слонов погиб 661 человек.

| 2019-04-21T12:32:11+00:00 21 апреля 2019, 12:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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