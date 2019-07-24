В Индии проведут первые в истории страны военно-космические учения

«Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что испытания ракеты в марте были проведены, чтобы сделать Индию сильнее и безопаснее, а также способствовать достижению мира и гармонии. Руководствуясь этим подходом, проводятся (учения) IndSpaceEx с целью определить основные вызовы и пробелы (которые могут возникнуть), если конфронтация достигнет космических масштабов», — приводит издание слова высокопоставленного чиновника.

В результате проведения двухдневных учений, в которых примут участие представители различных родов индийских войск, будет разработан проект совместной космической доктрины «футуристичных боев» будущего, пишет издание. По информации издания, Индия вынуждена развивать потенциал сдерживания, чтобы создать условия для защиты ресурсов страны в космосе, на фоне активно развивающейся космической программы Китая.