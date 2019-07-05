В Индии прорыв дамбы объяснили нашествием крабов

Прорыв дамбы «Тиваре» в западном индийском штате Махараштра, унесший жизни 18 человек, произошел из-за экспансии крабов, которые, увеличивая свою численность, начали устраивать в ней огромные норы и тем самым разрушать плотину, заявил министр водных ресурсов региона Танаджи Савант.
«До недавнего времени никаких утечек воды не было. Проблемы начались после того, как в окрестностях дамбы начали появляться большие скопления крабов. Местные жители сообщили нам об этом, и мы приняли меры. То, что произошло, является неблагоприятным стечением обстоятельств», — сообщил чиновник, слова которого приводит газета Hindustan Times.
СМИ напоминают, что, хотя привычным местом обитания членистоногого является море, краб может жить как в соленой, так и в пресной воде. Они с легкостью перебираются в реки и размножаются там, приспосабливаясь практически к любым условиям.