В Индии под завалами рухнувшей из-за ливней стены погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли под обломками стены, рухнувшей в понедельник утром в южном индийском штате Тамилнад из-за мощных тропических ливней. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV, кроме того, в минувшие выходные еще три человека погибли в разных районах штата из-за инцидентов, связанных с ливнями.

По информации телеканала, потоки воды подтопили стену здания в городе Коимбатуре, из-за чего произошло обрушение. В настоящее время там идет расчистка завалов.

Сильные дожди в южных регионах страны не прекращаются с конца прошлой недели, в ряде городов, в том числе в столице Тамилнада — городе Ченнаи — закрыты школы и колледжи. Власти развернули более 170 центров, где пострадавшим может быть оказана срочная помощь. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни дожди продолжатся.

| 2019-12-02T08:48:57+00:00 2 декабря 2019, 10:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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